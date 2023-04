Vincent Dedienne – Un soir de gala 23 Avenue du Maréchal Foch, 31 mars 2024, Biarritz.

C’est un spectacle qui ressemble à la Louisiane, à l’Italie…

Il y a des personnages dedans, des jeunes, des vieux, des gentils-comme-tout, des cinglés, des optimistes et des foutus. Des héros et des ordures… Des gens. Tous différents et tous réunis pour Un soir de gala. Leur point commun, c’est que c’est moi qui les joue. A capella.

Après avoir fait le tour de mon nombril dans mon précédent spectacle, j’ai décidé de tourner un peu autour des vôtres… si ça chatouille, tant mieux.

Vincent.

P.S : En revanche, il n’y a pas de linge étendu sur la terrasse, et c’est dommage..

2024-03-31

23 Avenue du Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



It’s a show that looks like Louisiana, Italy?

There are characters in it, young and old, good guys, crazy people, optimists and losers. Heroes and scum? People. All different and all together for One Night Stand. What they have in common is that I play them. A capella.

After having gone around my navel in my previous show, I decided to go around yours? if it tickles, all the better.

Vincent.

P.S. : On the other hand, there is no laundry on the terrace, and it’s a pity.

Es una serie que se parece a Luisiana, Italia..

En ella hay personajes, jóvenes y viejos, buenos, raros, optimistas y jodidos. ¿Héroes y escoria? Gente. Todos diferentes y todos juntos para Una noche de gala. Lo que tienen en común es que yo los interpreto. A capella.

Después de haberme recorrido el ombligo en mi anterior espectáculo, he decidido recorrer un poco el tuyo… si hace cosquillas, mejor.

Si hace cosquillas, mejor. Vincent.

P.D.: Por otro lado, en la terraza no hay lavandería, lo cual es una pena.

Es ist eine Show, die wie Louisiana, wie Italien aussieht?

Es gibt Charaktere darin, junge, alte, nette, verrückte, optimistische und kaputte. Helden und Abschaum? Menschen. Alle sind unterschiedlich und alle kommen für Un soir de gala zusammen. Ihre Gemeinsamkeit ist, dass ich sie spiele. A capella.

Nachdem ich in meinem letzten Stück meinen Bauchnabel umkreist habe, habe ich beschlossen, ein wenig um Ihren zu kreisen… wenn es kitzelt, umso besser.

Vincent.

P.S.: Auf der Terrasse gibt es keine Wäsche, was schade ist.

