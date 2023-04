FX demaison – Di(x) Vin(s) 23 avenue Maréchal Foch, 10 mars 2024, Biarritz.

FX Demaison présente son tout nouveau spectacle. Plus qu’un one man show, il revient sur scène avec un quatrième spectacle intime mêlant confidences et personnages.

Ce passionné nous parle avec gourmandise de dix bouteilles en fil rouge. L’année ou l’origine de ces crus servent uniquement de prétexte pour un voyage dans le temps et dans l’espace.

Les souvenirs du comédien se mêlent aux nôtres.

FX nous parle des choses que l’on vit et des verres que l’on vide.

Ces bouteilles le racontent, nous racontent.

La dégustation devient réflexion sur notre drôle d’époque. En nous conviant à sa table, FX titille nos papilles et nos neurones. Ivresse de mots garantie..

2024-03-10 à ; fin : 2024-03-10 . .

23 avenue Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



FX Demaison presents his brand new show. More than a one man show, he comes back on stage with a fourth intimate show mixing confidences and characters.

This passionate man speaks to us with greed about ten bottles of wine. The year or the origin of these wines are only used as a pretext for a journey through time and space.

The actor’s memories mingle with ours.

FX tells us about the things we live and the glasses we empty.

These bottles tell him, tell us.

The tasting becomes a reflection on our strange time. By inviting us to his table, FX tickles our taste buds and our neurons. Drunkenness of words guaranteed.

FX Demaison presenta su nuevo espectáculo. Más que un unipersonal, vuelve a los escenarios con un cuarto espectáculo íntimo que mezcla confidencias y personajes.

Este aficionado nos habla con avidez de diez botellas de vino. El año o el origen de estos caldos sólo sirven de pretexto para un viaje en el tiempo y en el espacio.

Los recuerdos del actor se mezclan con los nuestros.

FX nos habla de las cosas que vivimos y de las copas que vaciamos.

Estas botellas le cuentan, nos cuentan.

La degustación se convierte en una reflexión sobre nuestros extraños tiempos. Invitándonos a su mesa, FX nos hace cosquillas en las papilas gustativas y en las neuronas. Embriaguez de palabras garantizada.

FX Demaison präsentiert seine brandneue Show. Er ist mehr als eine Ein-Mann-Show, er kehrt mit einer vierten intimen Show auf die Bühne zurück, die Vertraulichkeiten und Charaktere miteinander verbindet.

Dieser leidenschaftliche Weinliebhaber erzählt uns mit Genuss von zehn Flaschen, die sich wie ein roter Faden durch sein Leben ziehen. Das Jahr oder die Herkunft dieser Weine dienen nur als Vorwand für eine Reise durch Zeit und Raum.

Die Erinnerungen des Schauspielers vermischen sich mit unseren.

FX erzählt uns von den Dingen, die wir erleben, und von den Gläsern, die wir leeren.

Diese Flaschen erzählen von ihm und von uns.

Die Verkostung wird zur Reflexion über unsere seltsame Zeit. Indem er uns an seinen Tisch einlädt, kitzelt FX unsere Geschmacksknospen und unsere Neuronen. Ein Rausch der Worte ist garantiert.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Biarritz