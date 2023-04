Maxime Le Forestier 23 avenue Maréchal Foch, 3 décembre 2023, Biarritz.

Après la chanson française et la musique tzigane, c’est le dernier volet des hommages que Michel Jonasz consacre aux sources d’inspiration musicale qui l’ont nourri dont, bien entendu, le Blues. Un courant sinon un vrai langage qui établira les bases de toute la musique actuelle.

Référence pour ses albums, Michel Jonasz est plébiscité pour ses prestations scéniques d’exception, entouré des plus grands musiciens qui soient. Autour du tandem que forment Jean-Yves d’Angelo et Manu Katché, il convie guitare, basse et cuivres (dont Pierre d’Angelo, Éric Mula et Michel Gaucher) pour un hommage au Blues dans les règles du grand art.

C’est peu dire que le combo électrisera les planches de la Gare du Midi avec des nouveautés qui, même ancrées dans l’histoire, sonneront résolument modernes.

Des standards de Jonasz et du Blues au sang neuf : un spectacle intemporel à Biarritz !.

2023-12-03

23 avenue Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After the French song and the gypsy music, it is the last part of the tributes that Michel Jonasz dedicates to the musical sources of inspiration which nourished him of which, of course, the Blues. A current, if not a true language, which will establish the bases of all current music.

A reference for his albums, Michel Jonasz is acclaimed for his exceptional stage performances, surrounded by the greatest musicians. Around the tandem formed by Jean-Yves d’Angelo and Manu Katché, he invites guitar, bass and brass (including Pierre d’Angelo, Eric Mula and Michel Gaucher) for a tribute to the Blues in the rules of great art.

It is an understatement to say that the combo will electrify the stage of the Gare du Midi with novelties which, even anchored in history, will sound resolutely modern.

Jonasz standards and Blues with new blood: a timeless show in Biarritz!

Tras la chanson francesa y la música gitana, ésta es la última parte de los homenajes que Michel Jonasz dedica a las fuentes de inspiración musical que le han nutrido, incluido, por supuesto, el Blues. Una corriente, por no decir un verdadero lenguaje, que sentará las bases de toda la música actual.

Referencia por sus discos, Michel Jonasz es aclamado por sus excepcionales puestas en escena, rodeado de los más grandes músicos. En torno al tándem de Jean-Yves d’Angelo y Manu Katché, invita a la guitarra, el bajo y los metales (entre ellos Pierre d’Angelo, Éric Mula y Michel Gaucher) para un homenaje al Blues en las reglas del gran arte.

Es poco decir que el combo electrizará el escenario de la Gare du Midi con novedades que, aunque hundan sus raíces en la historia, sonarán decididamente modernas.

Jonasz standards y Blues con sangre nueva: ¡un espectáculo intemporal en Biarritz!

Nach dem französischen Chanson und der Zigeunermusik ist dies der letzte Teil der Hommagen, die Michel Jonasz den musikalischen Inspirationsquellen widmet, die ihn genährt haben, darunter natürlich auch der Blues. Eine Strömung, wenn nicht sogar eine echte Sprache, die die Grundlagen für die gesamte heutige Musik legte.

Michel Jonasz ist nicht nur für seine Alben bekannt, sondern auch für seine außergewöhnlichen Bühnenauftritte, bei denen er von den größten Musikern umgeben ist, die es gibt. Mit dem Tandem Jean-Yves d’Angelo und Manu Katché lädt er Gitarre, Bass und Bläser (darunter Pierre d’Angelo, Eric Mula und Michel Gaucher) zu einer Hommage an den Blues nach allen Regeln der Kunst ein.

Die Combo wird die Bühne des Gare du Midi mit neuen Songs elektrisieren, die zwar in der Geschichte verwurzelt sind, aber dennoch modern klingen.

Standards von Jonasz und Blues mit frischem Blut: ein zeitloses Spektakel in Biarritz!

