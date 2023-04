La Zarra 23 Avenue du Maréchal Foch, 18 novembre 2023, Biarritz.

La voix de La Zarra est un théâtre, un cabaret en pleine représentation au coeur d’une tempête émotionnelle.

Auteure, compositrice & interprète d’origine Canadienne, La Zarra mélange les genres, efface les époques et esquisse un nouveau chemin où les clichés implosent pour finalement disparaître.

Quelques mois après la sortie de l’énorme tube « Tu t’en iras », La Zarra continue son ascension.

Elle représentera la France à l’occasion de la 67ème édition de l’Eurovision qui se tiendra le 13 mai prochain, au Royaume-Uni à Liverpool, avec le titre « Évidemment »..

2023-11-18

23 Avenue du Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



La Zarra’s voice is a theater, a cabaret in full performance in the heart of an emotional storm.

Canadian born singer-songwriter, La Zarra mixes genres, erases eras and sketches a new path where clichés implode and finally disappear.

A few months after the release of the huge hit « Tu t’en iras », La Zarra continues her ascent.

She will represent France at the 67th edition of Eurovision, which will be held on May 13 in Liverpool, UK, with the song « Evidemment ».

La voz de La Zarra es un teatro, un cabaret en plena representación en el corazón de una tormenta emocional.

La cantautora canadiense La Zarra mezcla géneros, borra épocas y traza un nuevo camino donde los clichés implosionan y acaban por desaparecer.

Unos meses después del lanzamiento de su gran éxito « Tu t’en iras », La Zarra continúa su ascenso.

Representará a Francia en el 67º Festival de Eurovisión, que se celebrará el 13 de mayo en Liverpool (Reino Unido), con la canción « Évidemment ».

Die Stimme von La Zarra ist ein Theater, ein Kabarett, das inmitten eines emotionalen Sturms auftritt.

Die kanadische Autorin, Komponistin und Performerin La Zarra mischt die Genres, verwischt die Epochen und skizziert einen neuen Weg, auf dem die Klischees implodieren und schließlich verschwinden.

Einige Monate nach der Veröffentlichung ihres Riesenhits « Tu t?en iras » setzt La Zarra ihren Aufstieg fort.

Sie wird Frankreich beim 67. Eurovision Song Contest vertreten, der am 13. Mai in Liverpool im Vereinigten Königreich stattfindet, und zwar mit dem Titel « Évidemment ».

