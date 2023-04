L’Invitation aux Voyages – « Li(v)re en scène – 1 Avenue Édouard VII, 10 octobre 2023, Biarritz.

Biarritz et le Pays basque ont depuis toujours tissé des liens avec l’Amérique latine. L’Invitation aux voyages se devait, un jour, de célébrer sa littérature. Ainsi, du 9 au 15 octobre 2023 le festival franchit l’Atlantique à la rencontre de ces auteur(e)s riches de leur diversité littéraire à l’imagination féconde et au caractère militant, propre à chacune de leurs nations qui forment ce continent. Des géants Gabriel García Márquez ou Mario Vargas Llosa et encore Sepulveda (et bien d’autres), aux écrivains nouvellement traduits en France, le festival vous invite à découvrir ces voix engagées, combatives, originales et facétieuses..

2023-10-10 à ; fin : 2023-10-10 . .

1 Avenue Édouard VII Casino municipal

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Biarritz and the Basque Country have always had ties with Latin America. L’Invitation aux voyages had to celebrate its literature one day. Thus, from October 9 to 15, 2023, the festival will cross the Atlantic to meet these authors, rich in their literary diversity, with their fertile imagination and militant character, specific to each of the nations that make up this continent. From the giants Gabriel García Márquez or Mario Vargas Llosa and Sepulveda (and many others), to writers newly translated in France, the festival invites you to discover these committed, combative, original and facetious voices.

Biarritz y el País Vasco siempre han tenido vínculos con América Latina. L’Invitation aux voyages tenía que celebrar un día su literatura. Así, del 9 al 15 de octubre de 2023, el festival cruzará el Atlántico para encontrarse con estos autores, ricos en diversidad literaria, de imaginación fértil y carácter militante, propios de cada una de las naciones que componen este continente. Desde los gigantes Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa y Sepúlveda (y muchos otros), hasta escritores recién traducidos en Francia, el festival le invita a descubrir estas voces comprometidas, combativas, originales y caraduras.

Biarritz und das Baskenland haben schon immer Verbindungen zu Lateinamerika geknüpft. Die Einladung zu Reisen musste eines Tages auch die Literatur dieses Landes feiern. Vom 9. bis 15. Oktober 2023 wird das Festival den Atlantik überqueren, um diese Autorinnen und Autoren zu treffen, die reich an literarischer Vielfalt, fruchtbarer Phantasie und militantem Charakter sind, die jeder Nation, die diesen Kontinent bildet, eigen sind. Von den Giganten Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa und Sepulveda (und vielen anderen) bis hin zu den in Frankreich neu übersetzten Schriftstellern lädt das Festival Sie ein, diese engagierten, kämpferischen, originellen und witzigen Stimmen zu entdecken.

Mise à jour le 2023-04-06 par OT Biarritz