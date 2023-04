Le Temps d’Aimer la danse 23 Avenue du Maréchal Foch, 9 septembre 2023, Biarritz.

Depuis 1990, le Festival accueille toutes les esthétiques qui font la richesse de la danse aujourd’hui. Sa programmation signée Thierry Malandain propose de multiples rendez-vous quotidiens en extérieur comme en salle à tous les publics et fait de Biarritz durant ces 10 jours, la généreuse scène de toutes les danses.

Théâtre de la Gare du Midi / Casino municipal / Colisée / Plaza Berri / Jardin Public… et autres villes de l’agglomération – www.letempsdaimer.com/ – Organisation CCN Malandain Ballet Biarritz – festival@malandainballet.com – 05 59 24 67 19.

23 Avenue du Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Since 1990, the Festival welcomes all the aesthetics that make the richness of dance today. Its programming signed Thierry Malandain proposes multiple daily appointments in outside as in room to all the public and makes of Biarritz during these 10 days, the generous scene of all the dances.

Théâtre de la Gare du Midi / Casino municipal / Colisée / Plaza Berri / Jardin Public? and other towns in the area ? www.letempsdaimer.com/ – Organized by CCN Malandain Ballet Biarritz ? festival@malandainballet.com ? 05 59 24 67 19

Desde 1990, el Festival acoge todas las estéticas que conforman la riqueza de la danza actual. Su programación, diseñada por Thierry Malandain, ofrece a diario un amplio abanico de manifestaciones al aire libre y en sala para todos los públicos, haciendo de Biarritz un generoso escenario para todos los tipos de danza durante estos 10 días.

Théâtre de la Gare du Midi / Casino municipal / Colisée / Plaza Berri / Jardin Public? y otras localidades de la zona ? www.letempsdaimer.com/ – Organiza CCN Malandain Ballet Biarritz ? festival@malandainballet.com ? 05 59 24 67 19

Seit 1990 begrüßt das Festival alle Ästhetiken, die den Reichtum des heutigen Tanzes ausmachen. Das von Thierry Malandain entworfene Programm bietet täglich zahlreiche Veranstaltungen im Freien und im Saal für alle Zuschauer und macht Biarritz während dieser 10 Tage zu einer großzügigen Bühne für alle Tänze.

Théâtre de la Gare du Midi / Casino municipal / Colisée / Plaza Berri / Jardin Public ? und andere Städte der Agglomeration ? www.letempsdaimer.com/ – Organisation CCN Malandain Ballet Biarritz ? festival@malandainballet.com ? 05 59 24 67 19

