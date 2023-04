Biarritz Piano Festival – Cloture : Chopin, Rachmaninov Le Bellevue, 11 août 2023, Biarritz.

Depuis 12 ans, le Biarritz Piano Festival, avec une programmation ambitieuse et singulière a su s’imposer comme l’un des rendez-vous majeurs d’une nouvelle génération pianistique. Sur des scènes biarrotes aux panoramas exceptionnels, le pianiste Thomas Valverde, créateur et directeur artistique du festival, a déjà réuni plus d’une centaine de pianistes, et continue de créer du lien avec différents publics avec ses concerts « hors les murs ».

Casino Municipal // Rotonde du Bellevue // Gare du Midi – Organisation : Association Musiques en scène – 06 52 96 08 08 / 06 77 67 24 76 – https://www.biarritzpianofestival.com/ contact@musiquesenscene.fr/.

Le Bellevue Place Bellevue

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For 12 years, the Biarritz Piano Festival, with its ambitious and unique program, has become one of the major events of a new generation of pianists. Pianist Thomas Valverde, creator and artistic director of the festival, has already brought together more than a hundred pianists on stages in Biarritz with exceptional panoramic views, and continues to create links with different audiences with his concerts « outside the walls ».

Desde hace 12 años, el Festival de Piano de Biarritz, con su programa ambicioso y único, se ha impuesto como una de las grandes citas para una nueva generación de pianistas. En escenarios de Biarritz con panoramas excepcionales, el pianista Thomas Valverde, creador y director artístico del festival, ha reunido ya a más de un centenar de pianistas, y sigue creando vínculos con diferentes públicos con sus conciertos « extramuros ».

Seit 12 Jahren hat sich das Biarritz Piano Festival mit seinem ehrgeizigen und einzigartigen Programm als eines der wichtigsten Treffen einer neuen Generation von Pianisten etabliert. Auf den Bühnen von Biarritz mit ihren außergewöhnlichen Panoramen hat der Pianist Thomas Valverde, Schöpfer und künstlerischer Leiter des Festivals, bereits mehr als hundert Pianisten zusammengebracht und schafft mit seinen Konzerten « außerhalb der Mauern » weiterhin Verbindungen zu verschiedenen Publikumsgruppen.

