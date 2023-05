Courses au trot Avenue du Lac Marion, 25 juillet 2023, .

La piste de l’Hippodrome des Fleurs est atypique avec ses virages relevés et sa corde à droite. D’une longueur de 803 mètres, elle est une des plus courtes de France. Sa proximité avec le public permet à celui-ci de vivre intensément le spectacle qui se déroule sous ses yeux.

5 à 6 courses par soirée. Restauration sur place..

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-25 00:00:00. .

Avenue du Lac Marion Hippodrome des fleurs

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The track of the Hippodrome des Fleurs is atypical with its raised turns and its right rope. With a length of 803 meters, it is one of the shortest in France. Its proximity to the public allows the latter to live intensely the show which takes place under its eyes.

5 to 6 races per evening. Catering on the spot.

La pista del Hippodrome des Fleurs es atípica por sus curvas peraltadas y su cuerda a la derecha. Con una longitud de 803 metros, es una de las más cortas de Francia. Su proximidad al público permite a éste vivir el espectáculo que se desarrolla ante sus ojos.

de 5 a 6 carreras por tarde. Restauración in situ.

Die Rennbahn des Hippodrome des Fleurs ist mit ihren Steilkurven und dem rechten Seil atypisch. Mit einer Länge von 803 Metern ist sie eine der kürzesten in Frankreich. Durch seine Nähe zum Publikum kann dieses das Spektakel, das sich vor seinen Augen abspielt, intensiv miterleben.

5 bis 6 Rennen pro Abend. Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-06 par OT Biarritz