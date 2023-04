Festival International du film de Biarritz – Nouvelles Vagues 23 Avenue du Maréchal Foch, 1 juillet 2023, Biarritz.

Nouvelles Vagues met en lumière la jeune génération, son regard et son pouvoir. Le festival propose une compétition internationale de longs-métrages de réalisateurs.trices émergent.e.s ou confirmé.e.s mettant en scène des personnages entre 12 et 35 ans, jugés par deux jurys, le premier composé d’artistes internationaux de moins de 35 ans, le second d’étudiants des grandes écoles internationales de cinéma.

La jeunesse est au cœur de l’ensemble des volets de la manifestation, du comité de sélection à la fabrication du trophée, en passant par les rencontres professionnelles et le travail d’éducation à l’image mené à l’année.

28 juin au 2 juillet 2023 – Gare du Midi // Le Royal – https://nouvelles-vagues.org – contact@nouvelles-vagues.org.

23 Avenue du Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Nouvelles Vagues puts the spotlight on the young generation, its vision and its power. The festival offers an international competition of feature films by emerging or established directors featuring characters between 12 and 35 years old, judged by two juries, the first composed of international artists under 35 years old, the second of students from major international film schools.

Youth is at the heart of all aspects of the event, from the selection committee to the production of the trophy, including professional meetings and the work of image education carried out throughout the year.

june 28 to July 2, 2023 – Gare du Midi // Le Royal ? https://nouvelles-vagues.org ? contact@nouvelles-vagues.org

Nouvelles Vagues pone el foco en la joven generación, su visión y su poder. El festival ofrece una competición internacional de largometrajes de directores emergentes o consagrados protagonizados por personajes de entre 12 y 35 años, juzgados por dos jurados, el primero compuesto por artistas internacionales menores de 35 años y el segundo por estudiantes de las principales escuelas internacionales de cine.

La juventud está en el centro de todos los aspectos del certamen, desde el comité de selección hasta la producción del trofeo, pasando por los encuentros profesionales y la labor de educación en la imagen que se lleva a cabo durante todo el año.

del 28 de junio al 2 de julio de 2023 – Gare du Midi // Le Royal ? https://nouvelles-vagues.org ? contact@nouvelles-vagues.org

Nouvelles Vagues beleuchtet die junge Generation, ihren Blick und ihre Macht. Das Festival bietet einen internationalen Wettbewerb für Spielfilme von aufstrebenden oder etablierten Regisseurinnen und Regisseuren mit Figuren zwischen 12 und 35 Jahren, die von zwei Jurys beurteilt werden, von denen die erste aus internationalen Künstlern unter 35 Jahren und die zweite aus Studenten der großen internationalen Filmschulen besteht.

Die Jugend steht im Mittelpunkt aller Aspekte der Veranstaltung, von der Auswahlkommission über die Herstellung der Trophäe bis hin zu den professionellen Treffen und der ganzjährigen Arbeit im Bereich der Bilderziehung.

28. Juni bis 2. Juli 2023 – Gare du Midi // Le Royal ? https://nouvelles-vagues.org ? contact@nouvelles-vagues.org

