Ces p’tites notes que l’on s’aime 11 Avenue Sarasate, 29 juin 2023, Biarritz.

A l’initiative de Pierre-Olivier Pouzet, professeur de percussions du Conservatoire de Tarbes:

Musiques et Chansons d’aujourd’hui, portées par professeurs et élèves des associations partenaires «ELZA Oser sa Voix», Pascale Baldi (chant), et «MUSIC & TEMPO», Marie Laurence Tauziède (Ensemble Gravicello:violoncelles, violon, alto).

Artistes invités Pierre-Olivier Pouzet (percussions), Pascal Ségala (basse, guitare), Marc Tambourindéguy (claviers), Jeff Styler (basse, contrebasse).

Réservations / billetterie – https://www.entrezleszartistes.com/réservations-billetterie/.

2023-06-29 à ; fin : 2023-06-29 . .

11 Avenue Sarasate Le Colisée

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the initiative of Pierre-Olivier Pouzet, percussion teacher at the Tarbes Conservatory:

Music and Songs of today, carried by teachers and students of the partner associations « ELZA Oser sa Voix », Pascale Baldi (singing), and « MUSIC & TEMPO », Marie Laurence Tauziède (Ensemble Gravicello: cellos, violin, viola).

Guest artists Pierre-Olivier Pouzet (percussions), Pascal Ségala (bass, guitar), Marc Tambourindéguy (keyboards), Jeff Styler (bass, double bass).

Reservations / ticketing – https://www.entrezleszartistes.com/réservations-billetterie/

Por iniciativa de Pierre-Olivier Pouzet, profesor de percusión del Conservatorio de Tarbes:

Música y canciones de hoy, interpretadas por profesores y alumnos de las asociaciones colaboradoras « ELZA Oser sa Voix », Pascale Baldi (canto), y « MUSIC & TEMPO », Marie Laurence Tauziède (conjunto Gravicello: violonchelos, violín, viola).

Artistas invitados Pierre-Olivier Pouzet (percusión), Pascal Ségala (bajo, guitarra), Marc Tambourindéguy (teclados), Jeff Styler (bajo, contrabajo).

Reservas / venta de entradas – https://www.entrezleszartistes.com/réservations-billetterie/

Auf Initiative von Pierre-Olivier Pouzet, Professor für Perkussion am Konservatorium von Tarbes:

Musik und Lieder von heute, vorgetragen von Lehrern und Schülern der Partnervereine « ELZA Oser sa Voix », Pascale Baldi (Gesang), und « MUSIC & TEMPO », Marie Laurence Tauziède (Ensemble Gravicello: Celli, Violine, Viola).

Gastkünstler Pierre-Olivier Pouzet (Schlagzeug), Pascal Ségala (Bass, Gitarre), Marc Tambourindéguy (Keyboards), Jeff Styler (Bass, Kontrabass).

Reservierungen / Kartenverkauf – https://www.entrezleszartistes.com/réservations-billetterie/

Mise à jour le 2023-04-10 par OT Biarritz