Wheels and waves Biarritz Catégories d’Évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Wheels and waves, 22 juin 2023, Biarritz . Wheels and waves Cité de l’Océan Biarritz Pyrénées-Atlantiques

2023-06-22 – 2023-06-22 Biarritz

Pyrénées-Atlantiques . Le festival de moto, de glisse et d’art installera son village à la Cité de l’océan, à Biarritz. Au menu : cinq jours de ride à moto à travers le Pays basque, du surf, du skate, des arts, des concerts. Le Village du festival sera installé à la Cité de l’océan. Le festival de moto, de glisse et d’art installera son village à la Cité de l’océan, à Biarritz. Au menu : cinq jours de ride à moto à travers le Pays basque, du surf, du skate, des arts, des concerts. Le Village du festival sera installé à la Cité de l’océan. Biarritz

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Biarritz Adresse Cité de l'Océan Biarritz Pyrénées-Atlantiques Ville Biarritz Departement Pyrénées-Atlantiques Tarif Lieu Ville Biarritz

Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biarritz /

Wheels and waves 2023-06-22 was last modified: by Wheels and waves Biarritz 22 juin 2023 Biarritz Cité de l'Océan Biarritz Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques

Biarritz Pyrénées-Atlantiques