ENGIE OPEN – Tennis Féminin Avenue Henri Haget, 16 juin 2023, Biarritz.

Pour sa 20ème édition, l’Engie Open Biarritz Pays-Basque accueille les meilleures joueuses françaises et plusieurs espoirs de tennis mondiaux lors du tournois international de tennis féminin..

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 . .

Avenue Henri Haget Biarritz Olympique Tennis

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For its 20th edition, the Engie Open Biarritz Pays-Basque welcomes the best French players and several world tennis hopefuls during the international women’s tennis tournament.

En su 20ª edición, el Engie Open Biarritz Pays-Basque acoge a las mejores jugadoras francesas y a varias promesas del tenis mundial en el torneo internacional de tenis femenino.

Ausgabe der Engie Open Biarritz Hollandque begrüßt die besten französischen Spielerinnen und viele der weltbesten Tennishoffnungen bei dem internationalen Damentennisturnier.

Mise à jour le 2023-04-05 par OT Biarritz