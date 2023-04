Concert du choeur Itsasoa Eglise Sainte Eugénie, 8 juin 2023, Biarritz.

Le chœur ITSASOA de Biarritz dirigé par Frédéric Sorhaitz se compose d’une cinquantaine de choristes répartis en 4 à 8 pupitres. Son programme a été conçu afin de satisfaire tous les publics avec des chants sacrés, traditionnels, mais également contemporains ; tous issus du riche patrimoine musical et culturel basque..

2023-06-08 à ; fin : 2023-06-08 . .

Eglise Sainte Eugénie Place Sainte-Eugénie

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The ITSASOA choir of Biarritz, directed by Frédéric Sorhaitz, is composed of about fifty singers divided into 4 to 8 choirs. Its program has been designed to satisfy all audiences with sacred songs, traditional, but also contemporary; all from the rich musical and cultural heritage of the Basque Country.

El coro ITSASOA de Biarritz, dirigido por Frédéric Sorhaitz, está compuesto por unos cincuenta cantantes divididos en 4 a 8 coros. Su programa ha sido concebido para satisfacer a todos los públicos con canciones sacras, tradicionales y contemporáneas, todas ellas extraídas del rico patrimonio musical y cultural del País Vasco.

Der Chor ITSASOA aus Biarritz unter der Leitung von Frédéric Sorhaitz besteht aus etwa 50 Sängern, die in vier bis acht Stimmgruppen aufgeteilt sind. Sein Programm ist so konzipiert, dass es mit geistlichen, traditionellen, aber auch zeitgenössischen Liedern aus dem reichen musikalischen und kulturellen Erbe des Baskenlandes für jedes Publikum etwas zu bieten hat.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT Biarritz