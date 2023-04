Visite : Quartier Centre ville Musée Historique de Biarritz, 3 juin 2023, Biarritz.

Visite proposée par le Musée Historique de Biarritz et commentée par Jean Loup Ménochet, historien d’art.

Depuis 150 ans, c’est le cœur de Biarritz, celui qui battait au rythme de la saison des bains, des foires, des marchés et du corso fleuri ! Le centre, c’est l’histoire des commerces, des halles, des places, des gares et du jardin public. Mais c’est aussi une histoire urbaine méconnue, celles des premières extensions de la ville sur les champs, celle d’un jeu de paume disparu, d’un hôtel des postes monumental et des villas qui racontent Victor Hugo ou la vieille Russie…

Départ 10h : lieu de RDV donné sur inscription. Durée : 2h.

2023-06-03

Musée Historique de Biarritz Rue Broquedis

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Visit proposed by the Historical Museum of Biarritz and commented by Jean Loup Ménochet, art historian.

For 150 years, this has been the heart of Biarritz, the one that beat to the rhythm of the bathing season, the fairs, the markets and the flower parade! The center is the history of the shops, the markets, the squares, the stations and the public garden. But it is also a little-known urban history, that of the first extensions of the city on the fields, that of a disappeared game of palm, a monumental post office and villas that tell the story of Victor Hugo or old Russia?

Departure at 10 am: meeting point given on registration. Duration : 2 hours

Visita propuesta por el Museo Histórico de Biarritz y comentada por Jean Loup Ménochet, historiador del arte.

Desde hace 150 años, éste es el corazón de Biarritz, ¡el que late al ritmo de la temporada de baños, las ferias, los mercados y el desfile de flores! El centro es la historia de las tiendas, los mercados, las plazas, las estaciones y el jardín público. Pero también es una historia urbana poco conocida, la de las primeras extensiones de la ciudad sobre los campos, la de un desaparecido juego de palma, una oficina de correos monumental y villas que cuentan la historia de Victor Hugo o de la vieja Rusia..

Salida a las 10 h: punto de encuentro indicado en la inscripción. Duración: 2 horas

Die Führung wird vom Musée Historique de Biarritz angeboten und von Jean Loup Ménochet, einem Kunsthistoriker, kommentiert.

Seit 150 Jahren ist dies das Herz von Biarritz, das im Rhythmus der Badesaison, der Messen, der Märkte und des Blumenkorsos schlägt! Das Zentrum ist die Geschichte der Geschäfte, der Markthallen, der Plätze, der Bahnhöfe und des öffentlichen Gartens. Aber es ist auch eine unbekannte Stadtgeschichte, die der ersten Ausdehnung der Stadt auf die Felder, des verschwundenen Jeu de Paume, des monumentalen Postamts und der Villen, die von Victor Hugo oder dem alten Russland erzählen

Abfahrt 10 Uhr: Treffpunkt nach Anmeldung. Dauer: 2 Stunden

