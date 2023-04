Surf : Biarritz Belza Classic Boulevard du Prince de Galles, 2 juin 2023, Biarritz.

Assistez à une compétition de longboard exclusive avec les meilleurs longboardeurs et longboardeuses de France et d’Europe, ainsi que quelques invités internationaux. Planche single fin à l’ancienne sans edge, expression session « wine for tricks », concert et zone de détente pendant les jours de compétitions..

Boulevard du Prince de Galles Côte des Basques

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Attend an exclusive longboard competition with the best longboarders from France and Europe, as well as some international guests. Old fashioned single board without edge, expression session « wine for tricks », concert and relaxation area during the competition days.

Asista a una exclusiva competición de longboard con los mejores longboarders de Francia y Europa, así como algunos invitados internacionales. Old fashioned single board sin canto, sesión de expresión « vino para trucos », concierto y zona de relax durante los días de competición.

Erleben Sie einen exklusiven Longboard-Wettbewerb mit den besten Longboardern und Longboarderinnen aus Frankreich und Europa sowie einigen internationalen Gästen. Altmodisches Single-Fin-Board ohne Kante, Expression Session « wine for tricks », Konzert und Chillout-Zone während der Wettkampftage.

