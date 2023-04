Bulles de rire 11 Avenue Sarasate, 2 juin 2023, Biarritz.

Bulles de Rire une adaptation de Palace et Théâtre sans animaux de Jean Michel Ribes.

Un florilège de clients du Palace qui viennent vous faire partager leurs espoirs, leurs folies…de drôles de tranches de vie. Seize comédiens..de l’humour, du rythme, du rire…

Par la Compagnie Des Trois Unités Biarritz.

Réservation /billetterie : 06 81 46 19 01.

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 . .

11 Avenue Sarasate Le Colisée

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Bulles de Rire an adaptation of Palace and Théâtre sans animaux by Jean Michel Ribes.

An anthology of Palace clients who come to share their hopes, their follies? funny slices of life. Sixteen actors…humor, rhythm, laughter?

By the Compagnie Des Trois Unités Biarritz.

Reservation/ticketing : 06 81 46 19 01

Bulles de Rire una adaptación de Palace y Théâtre sans animaux de Jean Michel Ribes.

Una antología de clientes de Palace que vienen a compartir sus esperanzas, sus locuras… divertidos trozos de vida. Dieciséis actores… humor, ritmo, risas..

Por la Compagnie Des Trois Unités Biarritz.

Reserva de entradas: 06 81 46 19 01

Bulles de Rire eine Adaption von Palace und Theater ohne Tiere von Jean Michel Ribes.

Eine Auswahl von Palace-Gästen, die ihre Hoffnungen und Verrücktheiten mit Ihnen teilen – lustige Einblicke in ihr Leben. Sechzehn Schauspieler…Humor, Rhythmus, Lachen?

Von der Compagnie Des Trois Unités Biarritz.

Reservierung/Ticketverkauf: 06 81 46 19 01

