Conférences les « Jeudis du Musée » Architecture Régionnaliste Eglise Saint Andrew’s, 1 juin 2023, Biarritz.

Conférence des « Jeudis du Musée » avec Jean-Loup Ménochet.

Contrairement aux idées reçues, le courant régionaliste n’apparaît pas comme une rupture brutale avec les mouvements modernistes de l’Art Nouveau. Bien au contraire, à l’instar de ses aînés, il s’oppose lui aussi à l’académisme des Beaux-Arts et défend le même lien indéfectible avec le paysage. Cependant, les architectes de ce mouvement, au nom du bon sens, du rationalisme et du respect des « pays », ont tous revendiqué une démarche attachée à la valorisation de l’architecture vernaculaire, des arts populaires et des coutumes locales.

Durée : 2h (avec une séance de questions/réponses en fin de conférence).

2023-06-01 à ; fin : 2023-06-01 . EUR.

Eglise Saint Andrew’s Rue Broquedis

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Conference of the « Thursdays of the Museum » with Jean-Loup Ménochet.

Contrary to popular belief, the regionalist movement does not appear as a brutal break with the modernist movements of Art Nouveau. On the contrary, like its elders, it also opposes the academicism of the Beaux-Arts and defends the same unbreakable link with the landscape. However, the architects of this movement, in the name of common sense, rationalism and respect for the « country », all claimed an approach attached to the valorization of vernacular architecture, popular arts and local customs.

Duration: 2 hours (with a question and answer session at the end of the conference)

Conferencia de los « Jueves del Museo » con Jean-Loup Ménochet.

Contrariamente a la creencia popular, el movimiento regionalista no parece una ruptura brutal con los movimientos modernistas del Art Nouveau. Al contrario, al igual que sus predecesores, también se opone al academicismo de las Beaux-Arts y defiende el mismo vínculo inquebrantable con el paisaje. Sin embargo, los arquitectos de este movimiento, en nombre del sentido común, el racionalismo y el respeto por el « país », reivindicaron un enfoque comprometido con la valorización de la arquitectura vernácula, las artes populares y las costumbres locales.

Duración: 2 horas (con una sesión de preguntas y respuestas al final)

Vortrag im Rahmen der « Donnerstags im Museum » mit Jean-Loup Ménochet.

Entgegen der landläufigen Meinung stellt der Regionalismus keinen Bruch mit den modernistischen Bewegungen des Jugendstils dar. Ganz im Gegenteil: Wie ihre Vorgänger widersetzt sich auch sie dem Akademismus der Schönen Künste und verteidigt die gleiche untrennbare Verbindung mit der Landschaft. Im Namen des gesunden Menschenverstandes, des Rationalismus und des Respekts vor dem Land beanspruchten die Architekten dieser Bewegung jedoch alle einen Ansatz, der sich auf die Aufwertung der volkstümlichen Architektur, der Volkskunst und der lokalen Bräuche konzentrierte.

Dauer: 2 Stunden (mit einer Frage- und Antwortrunde am Ende des Vortrags)

Mise à jour le 2023-03-24 par OT Biarritz