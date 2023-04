La Fontaine et l’assemblée des filous 11 Avenue Sarasate, 26 mai 2023, Biarritz.

Cette année, le TUB présente une comédie tirée de la nouvelle de Jules Lemaître La Fontaine chez les voleurs : une nuit de l’hiver 1658, Jean de La Fontaine, encore peu connu du public, est attaqué par une bande de brigands sur le Pont-Neuf. Mais leur confrontation prend un tour inattendu dès lors que le chef des filous, le capitaine Cascaret, apprend qu’ils ont affaire à un poète….

This year, the TUB presents a comedy based on Jules Lemaître’s short story La Fontaine chez les voleurs: one night in the winter of 1658, Jean de La Fontaine, still little known to the public, is attacked by a band of robbers on the Pont-Neuf. But their confrontation takes an unexpected turn when the leader of the thieves, Captain Cascaret, learns that they are dealing with a poet?

Este año, el TUB presenta una comedia basada en el cuento de Jules Lemaître La Fontaine chez les voleurs: una noche del invierno de 1658, Jean de La Fontaine, todavía poco conocido por el público, es atacado por una banda de ladrones en el Pont-Neuf. Pero su enfrentamiento da un giro inesperado cuando el jefe de los ladrones, el capitán Cascaret, se entera de que se trata de un poeta..

Dieses Jahr zeigt das TUB eine Komödie nach Jules Lemaîtres Novelle La Fontaine chez les voleurs: Eines Nachts im Winter 1658 wird der noch wenig bekannte Jean de La Fontaine auf dem Pont-Neuf von einer Bande von Räubern angegriffen. Doch die Konfrontation nimmt eine unerwartete Wendung, als der Anführer der Gauner, Hauptmann Cascaret, erfährt, dass sie es mit einem Dichter zu tun haben?

