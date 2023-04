Arnaud Ducret – That’s Life 23 Avenue du Maréchal Foch, 26 mai 2023, Biarritz.

Après avoir exploré avec succès le cinéma et la télévision, Arnaud Ducret fait son retour sur scène avec son nouveau one man show : « That’s life ».

C’est l’occasion pour lui de passer en revue, avec son énergie et son humour ravageur, toutes les étapes de sa vie qui l’ont amené à être le fils, l’homme, le comédien, le papa et le mari qu’il est devenu… Voir même le grand-père qu’il deviendra…

Arnaud Ducret dresse un autoportrait familial irrésistiblement drôle avec sa galerie de personnages touchants et délirants librement inspirés de son entourage.

Ce spectacle est une ode à la vie, à la famille, à l’amour et surtout à l’humour.

Il faut profiter de chaque instant, rire et savourer la vie : « THAT’S LIFE » !!.

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 . .

23 Avenue du Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After having successfully explored the cinema and television, Arnaud Ducret makes his return to the stage with his new one-man show: « That’s life ».

It is an opportunity for him to review, with his energy and his devastating humor, all the stages of his life that led him to be the son, the man, the actor, the father and the husband he became? Even the grandfather he will become?

Arnaud Ducret draws an irresistibly funny family self-portrait with his gallery of touching and delirious characters freely inspired by his entourage.

This show is an ode to life, to family, to love and especially to humor.

Enjoy every moment, laugh and savor life: « THAT?S LIFE »!

Después de haber explorado con éxito el cine y la televisión, Arnaud Ducret vuelve a los escenarios con su nuevo espectáculo unipersonal: « Así es la vida ».

Es una oportunidad para que repase, con su energía y su humor demoledor, todas las etapas de su vida que le han llevado a ser el hijo, el hombre, el actor, el padre y el marido en que se ha convertido.. ¿Y hasta el abuelo en el que se convertirá?

Arnaud Ducret pinta un autorretrato familiar irresistiblemente divertido con su galería de personajes conmovedores y delirantes inspirados libremente en su entorno.

Este espectáculo es una oda a la vida, a la familia, al amor y sobre todo al humor.

Disfruta de cada momento, ríe y saborea la vida: ¡ »ESO ES LA VIDA »!

Nachdem er erfolgreich in Film und Fernsehen gearbeitet hat, kehrt Arnaud Ducret mit seiner neuen One-Man-Show « That’s life » auf die Bühne zurück.

Mit seiner Energie und seinem Humor lässt er alle Stationen seines Lebens Revue passieren, die ihn zu dem Sohn, Mann, Schauspieler, Vater und Ehemann gemacht haben, der er heute ist Oder sogar der Großvater, der er werden wird?

Arnaud Ducret zeichnet ein unwiderstehlich komisches Familienselbstporträt mit einer Galerie von rührenden und verrückten Figuren, die frei von seinem Umfeld inspiriert wurden.

Dieses Stück ist eine Ode an das Leben, die Familie, die Liebe und vor allem an den Humor.

Man muss jeden Moment genießen, lachen und das Leben auskosten: « THAT?S LIFE »!

