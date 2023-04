La Pala d’Or 42 avenue Foch, 19 mai 2023, Biarritz.

La plus grande compétition de pelote basque en spécialité : pala larga avec les meilleurs joueurs mondiaux.

Une étape du circuit Pro à Biarritz.

L’un des plus grands événements sportif, culturel et spectaculaire de pelote basque.

Les meilleurs joueurs internationaux de Pala larga vont se défier.

Horaires à confirmer.

2023-05-19 à ; fin : 2023-05-19 . .

42 avenue Foch Fronton couvert Plaza berri

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The biggest Basque pelota competition in speciality: pala larga with the best players in the world.

A stage of the Pro circuit in Biarritz.

One of the biggest sporting, cultural and spectacular events in Basque pelota.

The best international players of Pala larga will challenge each other.

Schedules to be confirmed

La mayor competición de pelota vasca en la especialidad: pala larga con los mejores jugadores del mundo.

Una etapa del circuito Pro en Biarritz.

Uno de los mayores eventos deportivos, culturales y espectaculares de la pelota vasca.

Los mejores jugadores internacionales de Pala larga se desafiarán.

Horario por confirmar

Das größte baskische Pelota-Turnier im Spezialgebiet: Pala Larga mit den besten Spielern der Welt.

Eine Etappe des Circuit Pro in Biarritz.

Eine der größten sportlichen, kulturellen und spektakulären Veranstaltungen im Pelota Basque.

Die besten internationalen Pala-Larga-Spieler werden sich gegenseitig herausfordern.

Noch zu bestätigende Zeitpläne

Mise à jour le 2023-04-07 par OT Biarritz