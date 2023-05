Pelote basque à cesta punta Biarritz Jaï Alaï Catégories d’évènement: Biarritz

Pelote basque à cesta punta Biarritz Jaï Alaï, 18 mai 2023, Biarritz. Phase qualificative de la Summer League 2023 18h : ¼ finale A – Ithurrria / Etcheto contre Belly / Millat

19h : ¼ finale B – Gonzalez / Ithurralde contre Bénétrix / de Betelu.

Qualifying phase of the Summer League 2023 6pm: ¼ final A – Ithurrria / Etcheto vs. Belly / Millat

7pm: ¼ final B – Gonzalez / Ithurralde vs. Benetix / de Betelu Liga de verano 2023 Fase de clasificación 18h: ¼ final A – Ithurrria / Etcheto contra Belly / Millat

19h: ¼ final B – González / Ithurralde contra Benetix / de Betelu Qualifikationsphase der Summer League 2023 18:00 Uhr: ¼ Finale A – Ithurrria / Etcheto gegen Belly / Millat

19 Uhr: ¼ Finale B – Gonzalez / Ithurralde gegen Bénétrix / de Betelu Mise à jour le 2023-05-09 par OT Biarritz

