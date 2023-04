Conférences les « Jeudis du Musée » Les guerres napoléoniennes en Labourd Eglise Saint Andrew’s, 4 mai 2023, Biarritz.

Conférence des « Jeudis du Musée » avec Jean-Loup Ménochet.

En 1813, La contre-offensive victorieuse de Wellington engagée l’année précédente, sonne le repli des troupes françaises sur la Bidassoa et les cols pyrénéens. Face à cette débâcle imminente, le maréchal Nicolas Jean-de-Dieu Soult est nommé commandant du 4e corps de la Grande Armée. Après plusieurs prises victorieuses qui ouvrent la voie de Pampelune, la défaite française de Sorauren marque l’échec du plan de Soult qui ordonne le repli des troupes sur la côte. Wellington continue sa progression, obligeant les français à reculer jusqu’à la Nive puis l’Adour. Face à cette avancée, et dans un contexte d’âpres combats, Soult organise les défenses de Bayonne avant de laisser la ville au Général Thouvenot… La défaite est rude, elle sonne le glas du 1er Empire.

Durée : 2h (avec une séance de questions/réponses en fin de conférence).

2023-05-04 à ; fin : 2023-05-04 . EUR.

Eglise Saint Andrew’s Rue Broquedis

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Conference of the « Thursdays of the Museum » with Jean-Loup Ménochet.

In 1813, Wellington’s victorious counter-offensive, which had been launched the previous year, signaled the withdrawal of French troops to the Bidasoa River and the Pyrenean passes. Faced with this imminent debacle, Marshal Nicolas Jean-de-Dieu Soult was appointed commander of the 4th corps of the Grande Armée. After several victorious captures that opened the way to Pamplona, the French defeat at Sorauren marked the failure of Soult’s plan, who ordered the troops to withdraw to the coast. Wellington continued his advance, forcing the French to retreat to the Nive and then the Adour. Faced with this advance, and in a context of bitter fighting, Soult organized the defenses of Bayonne before leaving the city to General Thouvenot? The defeat was harsh and sounded the death knell of the 1st Empire.

Duration: 2 hours (with a question and answer session at the end of the conference)

Conferencia de los « Jueves del Museo » con Jean-Loup Ménochet.

En 1813, la victoriosa contraofensiva de Wellington, lanzada el año anterior, supuso la retirada de las tropas francesas hacia el Bidasoa y los pasos pirenaicos. Ante esta inminente debacle, el mariscal Nicolas Jean-de-Dieu Soult fue nombrado comandante del 4º cuerpo de la Grande Armée. Tras varias capturas victoriosas que abrieron el camino hacia Pamplona, la derrota francesa en Sorauren supuso el fracaso del plan de Soult, que ordenó a las tropas retirarse hacia la costa. Wellington continuó su avance, obligando a los franceses a replegarse hacia el Nive y luego hacia el Adour. Ante este avance, y en un contexto de encarnizados combates, Soult organizó las defensas de Bayona antes de dejar la ciudad en manos del general Thouvenot? La derrota fue dura y supuso la sentencia de muerte del I Imperio.

Duración: 2 horas (con una sesión de preguntas y respuestas al final de la conferencia)

Vortrag im Rahmen der « Donnerstags im Museum » mit Jean-Loup Ménochet.

1813: Wellingtons siegreiche Gegenoffensive, die im Jahr zuvor begonnen hatte, bedeutete für die französischen Truppen den Rückzug auf die Bidassoa und die Pyrenäenpässe. Angesichts dieses drohenden Debakels wurde Marschall Nicolas Jean-de-Dieu Soult zum Kommandanten des vierten Korps der Grande Armée ernannt. Nach mehreren erfolgreichen Eroberungen, die den Weg nach Pamplona ebneten, scheiterte Soults Plan an der französischen Niederlage bei Sorauren, woraufhin er den Rückzug der Truppen an die Küste anordnete. Wellington setzte seinen Vormarsch fort und zwang die Franzosen, sich bis zum Fluss Nive und dann zum Adour zurückzuziehen. Angesichts dieses Vorstoßes und inmitten erbitterter Kämpfe organisierte Soult die Verteidigung von Bayonne, bevor er die Stadt General Thouvenot überließ Die Niederlage war hart und läutete das Ende des Ersten Kaiserreichs ein.

Dauer: 2 Stunden (mit einer Frage- und Antwortrunde am Ende der Konferenz)

