La forme de la nature : Samuel Accoceberry & Marc-Alexandre Ducoté Place Bellevue, 28 avril 2023, Biarritz.

Dans le cadre de l’exposition « J’ai pour moi les vents, les astres et la mer » : Échange autour de l’influence d’un environnement naturel sur la création ou le dessin d’une forme. Enjeux du design contemporain entre biomimétisme,

nouvelles technologies et savoir-faire artisanal. Samuel Accoceberry a collaboré avec de prestigieuses agences de design en France et en Italie avant de lancer son propre studio. Éditeur de mobilier et objets d’art pour la mise en valeur de savoir-faire artisanaux locaux, Marc-Alexandre Ducoté a fondé les éditions du coté à Biarritz en 2016.

Gratuit – 25 personnes max Sur inscription préalable: vambellevue@gmail.com

https://lesventslesastreslamer.com/.

Place Bellevue

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the exhibition « I have for me the winds, the stars and the sea »: Exchange around the influence of a natural environment on the creation or the drawing of a form. Issues of contemporary design between biomimicry,

new technologies and artisanal know-how. Samuel Accoceberry collaborated with prestigious design agencies in France and Italy before launching his own studio. Marc-Alexandre Ducoté is a publisher of furniture and art objects for the promotion of local craftsmanship. He founded Les éditions du coté in Biarritz in 2016.

Free of charge – 25 people max. On prior registration: vambellevue@gmail.com

En el marco de la exposición « Tengo los vientos, las estrellas y el mar para mí »: Intercambio en torno a la influencia de un entorno natural en la creación o el diseño de una forma. Cuestiones de diseño contemporáneo entre biomimetismo

las nuevas tecnologías y el saber hacer artesanal. Samuel Accoceberry trabajó en prestigiosas agencias de diseño de Francia e Italia antes de lanzar su propio estudio. Marc-Alexandre Ducoté es editor de muebles y objetos de arte para promover la artesanía local. Fundó las Editions du Coté en Biarritz en 2016.

Gratuito – 25 personas máx. Previa inscripción: vambellevue@gmail.com

Im Rahmen der Ausstellung « J’ai pour moi les vents, les astres et la mer »: Austausch über den Einfluss einer natürlichen Umgebung auf die Kreation oder das Zeichnen einer Form. Herausforderungen des zeitgenössischen Designs zwischen Biomimetik,

neuen Technologien und handwerklichem Können. Samuel Accoceberry hat mit renommierten Designagenturen in Frankreich und Italien zusammengearbeitet, bevor er sein eigenes Studio gründete. Marc-Alexandre Ducoté ist Verleger von Möbeln und Kunstobjekten zur Aufwertung lokaler Handwerkskunst. 2016 gründete er die Editions du coté in Biarritz.

Kostenlos – max. 25 Personen Nach vorheriger Anmeldung: vambellevue@gmail.com

Mise à jour le 2023-03-29 par OT Biarritz