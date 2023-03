ANIMATIONS : DÉCOUVRIR LES RICHESSES DU PATRIMOINE NATUREL À BIARRITZ, 26 avril 2023, Biarritz .

EUR En famille, entre amis, partez à la découverte des beautés naturelles et patrimoniales du Pays Basque

L’équipe de passionnés de CPIE Littoral Basque propose toute l’année, de nombreuses animations afin de mieux faire découvrir le littoral basque, la biodiversité…

A Biarritz, animations programmées aux lacs Marion, le 26 avril et Mouriscot, le 3 juin sur la reconnaissance de la Flore de ces sites.

Inscriptions obligatoires

Le 26 Avril de 14h30 à 17h : Flore sauvage et ornementale autour du lac Marion, Espace Naturel Sensible à Biarritz

CPIE Littoral Basque

