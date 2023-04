Braderie de Printemps, 21 avril 2023, Biarritz .

Biarritz ,Pyrénées-Atlantiques ,

Braderie de Printemps

Centre ville Biarritz Pyrénées-Atlantiques

2023-04-21 09:00:00 – 2023-04-23 19:00:00

Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

.

Profitez de 3 jours de shopping dans les rues de de Biarritz à l’occasion de la grande braderie du vendredi 21 avril au dimanche 23 avril 2023 organisée par les commerçants du centre ville.

Près de 150 boutiques de Biarritz proposent LES PLUS GRANDES MARQUES A PRIX DEGRIFFES. Prêt-à-porter, lingerie, chaussures, accessoires de mode, bagagerie , parfums et produits de beauté, décoration de la maison, linge de table et de maison….

+33 5 59 22 37 10 Maison du commerce et de l’artisanat

mairie de biarritz

