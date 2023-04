Concert de sortie d’Album « Vent du Sud » 11 Avenue Sarasate, 22 avril 2023, Biarritz.

Marc Tambourindéguy, pianiste et leader du groupe MT4, est un amoureux des mélodies. Il le montre une fois de plus avec un nouvel album qu’il a composé avec le cœur d’un romantique nourrit de belles harmonies et l’esprit d’un jazzman attaché aux courants pianistiques d’aujourd’hui. Pour ce projet, il a convoqué la fine fleur des musiciens de son Sud-ouest natal qui, comme lui, ont choisi de ne pas céder aux sirènes de la capitale pour continuer à respirer ce fameux Vent du Sud que les basques connaissent bien. Le saxophone d’Antoine Perrut sait se faire charmeur, le violoncelle de Marie-Laurence Tauziède nostalgique, et la paire rythmique constituée par Laurent Chavoit et Pascal Ségala offre un support complice aussi délicat qu’efficace. Loin des modes qui passent et qui s’usent, voilà le plaisir simple de faire de la musique ensemble avec talent et conviction.

Philippe Vincent.

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . .

11 Avenue Sarasate Le Colisée

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Marc Tambourindéguy, pianist and leader of the group MT4, is a lover of melodies. He shows it once again with a new album that he composed with the heart of a romantic nourished by beautiful harmonies and the spirit of a jazzman attached to the pianistic trends of today. For this project, he has summoned the finest musicians from his native South-West who, like him, have chosen not to give in to the sirens of the capital in order to continue to breathe the famous Southern Wind that the Basques know so well. The saxophone of Antoine Perrut knows how to be charming, the cello of Marie-Laurence Tauziède nostalgic, and the rhythmic pair constituted by Laurent Chavoit and Pascal Ségala offers a complicit support as delicate as effective. Far from the fashions that pass and wear out, here is the simple pleasure of making music together with talent and conviction.

Philippe Vincent

Marc Tambourindéguy, pianista y líder del grupo MT4, es un amante de las melodías. Lo demuestra una vez más con un nuevo álbum que ha compuesto con el corazón de un romántico, nutrido de bellas armonías, y el espíritu de un jazzista apegado a las tendencias pianísticas actuales. Para este proyecto, ha convocado a los mejores músicos de su Suroeste natal que, como él, han optado por no ceder a las sirenas de la capital para seguir respirando el famoso Viento del Sur que los vascos conocen tan bien. El saxofón de Antoine Perrut es encantador, el violonchelo de Marie-Laurence Tauziède nostálgico, y la pareja rítmica de Laurent Chavoit y Pascal Ségala ofrece un apoyo tan delicado como eficaz. Lejos de las modas que van y vienen, he aquí el simple placer de hacer música juntos con talento y convicción.

Philippe Vincent

Marc Tambourindéguy, Pianist und Bandleader von MT4, ist ein Liebhaber von Melodien. Das beweist er einmal mehr mit seinem neuen Album, das er mit dem Herzen eines Romantikers, der sich von schönen Harmonien nährt, und dem Geist eines Jazzmusikers, der sich den heutigen pianistischen Strömungen verschrieben hat, komponiert hat. Für dieses Projekt hat er die besten Musiker aus seinem heimatlichen Südwesten zusammengerufen, die sich wie er entschieden haben, den Sirenen der Hauptstadt nicht nachzugeben, um weiterhin den berühmten Südwind zu atmen, den die Basken so gut kennen. Das Saxophon von Antoine Perrut ist charmant, das Cello von Marie-Laurence Tauziède nostalgisch, und das Rhythmuspaar Laurent Chavoit und Pascal Ségala bietet eine ebenso delikate wie effiziente Unterstützung. Weit entfernt von den Moden, die vergehen und sich abnutzen, ist dies das einfache Vergnügen, gemeinsam mit Talent und Überzeugung Musik zu machen.

Philippe Vincent

Mise à jour le 2023-04-06 par OT Biarritz