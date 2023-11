Concert Sarbakul PROHIBIDO JAZZ CLUB, 2 décembre 2023, BIARRITZ.

Concert Sarbakul PROHIBIDO JAZZ CLUB. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 19:30 (2023-12-02 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

Sarbakul Afro Beat Collective revient ! 10 musiciens sur scène, saxo, trombone, trompette, drums, bass, percussions, orgue, guitare et chant pour une ambiance tropicale et festive. Pas question de s’endormir sur ces rythmes plus qu’endiablés afro/samba/jazz/tropical, préparez votre déhanché, assis ou debout, peu importe, vous allez bouger !

PROHIBIDO JAZZ CLUB BIARRITZ 48 RUE LUIS MARIANO 64200

