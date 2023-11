Easy Peasy Concert Jazz PROHIBIDO JAZZ CLUB Catégories d’Évènement: 64200

Biarritz Easy Peasy Concert Jazz PROHIBIDO JAZZ CLUB, 25 novembre 2023, BIARRITZ. Easy Peasy Concert Jazz PROHIBIDO JAZZ CLUB. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 19:30 (2023-11-25 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros. Gratuit pour les moins de 16 an(s) Ils reviennent encore, devant le succès rencontré ! Jazz Manouche !! Swing, Bossa, Bolero, sur du Jazz Manouche, ça bouge sur les mains expertes de nos guitaristes de rêve accompagnés de contrebasse et trompette. Votre billet est ici PROHIBIDO JAZZ CLUB BIARRITZ 48 RUE LUIS MARIANO 64200 10.0

EUR10.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: 64200, Biarritz Autres Lieu PROHIBIDO JAZZ CLUB Adresse 48 RUE LUIS MARIANO Ville BIARRITZ Departement 64200 Lieu Ville PROHIBIDO JAZZ CLUB latitude longitude 0.0;0.0

PROHIBIDO JAZZ CLUB BIARRITZ 64200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biarritz/