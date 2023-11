Géraud Laurentin Trio Concert Jazz PROHIBIDO JAZZ CLUB, 23 novembre 2023, BIARRITZ.

Géraud Laurentin Trio Concert Jazz PROHIBIDO JAZZ CLUB. Un spectacle à la date du 2023-11-23 à 19:30 (2023-11-23 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

Gratuit pour les moins de 16 an(s) Swing, l’énergie, Jazz, la pêche, Blues, les classiques. Les héros de Géraud qui ont bercé sa jeunesse sont Johnny Winter, Rory Gallager, Jimi Hendricks ou encore Eric Clapton, et ça vous donne les bases d’une soirée riche de ses reprises et compos originales ! On se souvient de son premier groupe « Alcotest Blues Band » puis « Géraud Laurentin et les Guérisseurs ». Entre deux, de nombreuses collaborations avec les meilleurs de la Blues/Folks. Son dernier album « Don’t look up » vous mettra au parfum de cette soirée Blues. Ce soir en trio avec Pierre Fabre à l’orgue Hammond et Andy Martin à la batterie.

Votre billet est ici

PROHIBIDO JAZZ CLUB BIARRITZ 48 RUE LUIS MARIANO 64200

10.0

EUR10.0.

Votre billet est ici