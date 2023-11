Lucky Blues Quartet- Concert Jazz PROHIBIDO JAZZ CLUB, 16 novembre 2023, BIARRITZ.

Lucky Blues Quartet- Concert Jazz PROHIBIDO JAZZ CLUB. Un spectacle à la date du 2023-11-16 à 19:30 (2023-11-16 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

Gratuit pour les moins de 16 an(s) Du jazz, du Blues, du Funk avec Lucky Blues avec Luc, chanteur et guitariste, Nicolas le bassiste et Philippe le percussionniste, +1 et c’est un quartet ce soir. Des compositions, des reprises, le quartet inspiré s’approprie un répertoire éclectique pour électriser la soirée.

Votre billet est ici

PROHIBIDO JAZZ CLUB BIARRITZ 48 RUE LUIS MARIANO 64200

10.0

EUR10.0.

Votre billet est ici