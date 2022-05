Biarritz Piano Festival – Zee Zee, 30 juillet 2022, .

Biarritz Piano Festival – Zee Zee

2022-07-30 – 2022-07-30

Zee Zee est une des artistes chinoises les plus en vogue de ces dernières années. Elle suit les pas de ces illustres compatriotes Yuja Wang et Lang Lang. Premiers prix du 1er Concours International de Concerto pour Piano de Chine, du Concours International de Piano Artistes Gina Bachauer et du Concours International de Piano Krainev, elle a également été lauréate du Concours Reine Elizabeth en 2013.

RICHARD WAGNER, Tristan et Iseult Prélude.

ARNOLD SCHONBERG, Drei Klavierstücke, Op.11.

MAURICE RAVEL, Gaspard de la Nuit.

FRANZ LISZT, Extraits des années de pèlerinage : Vallée d’Obermann, Les Jeux d’Eaux à la Villa d’Este et Tarantelle

