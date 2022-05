Biarritz Piano Festival – Vestard Shimkus : Thrilled By Peace, 28 juillet 2022, .

Biarritz Piano Festival – Vestard Shimkus : Thrilled By Peace

2022-07-28 – 2022-07-28

Vestard Shimkus est un phénomène. Certaines personnes peuvent parler de la fin de la musique classique, mais à l’écoute d’une performance de Shimkus, on peut être sur qu’elle a beau jour devant elle Paavo Jarvi, chef d’orchestre.

VESTARD SHIMKUS, “Thrilled by Peace” (premiere) Création pour la paix, pièce commandée par le festival. Improvisation sur un chanson folklorique Ukrainien / Fantaisie sur une chanson folklorique Lettone.

“EU Variations” Paraphrase sur le thème de l’Hymne à la joie de L. V . BEETHOVEN.

FRANZ LISZT, “Bénédiction de Dieu dans la Solitude”, S.173, III.

JEAN SEBASTIEN BACH, Prelude and Fugue No.9 in E major, extrait du 1er livre du Clavier bien tempéré BWV 854.

JEAN SEBASTIEN BACH / FERRUCIO BUSONI, 3 Chorales Préludes

