Biarritz Piano Festival – Tigran Hamasyan : Soirée de Clôture

Théâtre de la Gare du Midi 23 avenue Foch Biarritz

2022-08-12

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

AN ANCIENT OBSERVER.

Une musique vibrante, volcanique, imprégnée de rock, de metal et de folklore arménien, et dans laquelle des polyrythmies, mesures impaires et tempos haletants alternent avec des phases plus apaisées, poétiques, éthérées, comme une vague sonore et cinématique en perpétuelle mutation. » France Télévisions.

Le pianiste prodigieux, Tigran Hamsayan fusionne l’improvisation jazz avec la richesse de la musique folklorique de son Arménie natale. Agé de 35 ans, il est l’un des pianistes les plus remarquables et distinctifs de sa génération. Hamasyan éleve son art au sommet de l’expressionnisme du jazz et de la musique du monde avec son album « An ancient observer »

+33 5 59 22 44 66

Théâtre de la Gare du Midi 23 avenue Foch Biarritz

