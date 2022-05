Biarritz Piano Festival – Thomas Valverde : Collection Piano Solo, 31 juillet 2022, .

Biarritz Piano Festival – Thomas Valverde : Collection Piano Solo

2022-07-31 – 2022-07-31

Thomas Valverde est un pianiste, compositeur et musicien électronique. Il est le créateur et le directeur artistique du Biarritz Piano Festival. Lors de ses concerts piano solo, il entremêle régulièrement des pièces de compositeurs classiques aux couleurs évanescentes et exaltées de ses compositions. Une expérience de magie sonore exigeante qui crée des ponts poétiques et originaux entre les différentes époques. Après avoir sorti en 2021 Vortex un album consacré aux divers claviers associés à la musique électronique, c’est avec un programme entièrement composé de morceaux en piano solo de sa composition que Thomas revient cet été.

+33 5 59 22 44 66

