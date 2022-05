Biarritz Piano Festival – Thibault Cauvin, 5 août 2022, .

Biarritz Piano Festival – Thibault Cauvin

2022-08-05 – 2022-08-05

1 guitare, 13 premiers prix, plus de 1500 concerts, 120 pays visités, 10 albums, 1 livre, ces chiffres en disent long sur le chemin déjà parcouru par Thibault Cauvin ! Véritable phénomène de la guitare et ami du festival depuis sa création, Thibault revient à Biarritz après 3 ans d’absecnce. Pour son concert au Bellevue il présentera son spectacle sur les légendaires « Estudios Sencillos » de Leo Brouwer, dont les 3 dernières ont été composées en 2020 lors du confinement et dédiées à Thibault. On s’y laisse emporter à travers les multiples anecdotes distillées par Thibault et on reste émerveillé par chaque corde pincée !

LEO BROUWER : ESTUDIOS SENCILLOS

+33 5 59 22 44 66

dernière mise à jour : 2022-04-20 par