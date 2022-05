Biarritz Piano Festival – Samuel Nemtanu : Bach Experiences, 10 août 2022, .

Biarritz Piano Festival – Samuel Nemtanu : Bach Experiences

2022-08-10 11:00:00 – 2022-08-10

Samuel Nemtanu débarque avec un programme détonnant, La chaconne de Bach est ici le socle fondamentale, une musique universelle au plus près de la nature humaine. Avec « La Nuit Rouge » Lorenzo Bianchi nous propulse dans un espace hypersonique à l’aide d’un violon amplifié et glitchy. Carola Bauckholt, et son œuvre « Double Exposition », nous transporte en pleine nature, où le son du violon se fond naturellement aux différents bruits organiques et chants d’oiseaux… Décoiffant !

Violon et électronique.

HENRIK STRINDBERG , « La cinquième Corde ».

J. S. BACH, Chaconne.

LORENZO BIANCHI HOESCH, « La Nuit Rouge (de ses paupières) ».

CAROLA BAUCKHOLT, « Double Exposition»

+33 5 59 22 44 66

