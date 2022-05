Biarritz Piano Festival – Nobuyuki Tsujji

Biarritz Piano Festival – Nobuyuki Tsujji, 1 août 2022, . Biarritz Piano Festival – Nobuyuki Tsujji

2022-08-01 – 2022-08-01 Nous attendions son retour avec impatience ! Le pianiste japonais, en clôture du festival en 2018, a marqué les esprits en livrant un concert inoubliable devant une salle comble. Surnommé « NOBU » et véritable star dans son pays, Nobuyuki Tsujii est une étoile montante du piano mondial. En 2021, Nobu n’avait pu se rendre à Biarritz a cause des problèmes liés à la pandémie de COVID 19.

LUDWIG VAN BEETHOVEN, Sonate pour piano n°14, Op.27 n°2

FRANZ LISZT, Rigoletto de Verdi – Paraphrase de Concert, S434

FRANZ LISZT, Consolation n°.3, S.172

FRANZ LISZT, Mephisto Valse n°1, S.514

FREDERIC CHOPIN, Quatre scherzi

