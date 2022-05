Biarritz Piano Festival – Julie Alcaraz : Iberia, 3 août 2022, .

Biarritz Piano Festival – Julie Alcaraz : Iberia

2022-08-03 – 2022-08-03

En plus d’être une pianiste talentueuse, Julie Alcaraz a la particularité d’être une violoncelliste et chanteuse lyrique. Un eclectisme qui enrichit sans cesse son jeu pianistique. D’origine espagnole, Julie s’attache à défendre le répertoire d’Albéniz à travers une œuvre qui lui est chère : Iberia. Diplômée du Mozarteum de Salzburg dans la classe de Jacques Rouvier, et du CNSM de Paris dans la classe de Denis Pascal, elle est également lauréate des Fondations Cziffra, Meyer, ainsi que du Mécénat Musical Société Générale et de la Fondation “l’or du Rhin” en 2019.

ISAAC ALBENIZ, Extraits de la suite pour piano « Ibéria »

+33 5 59 22 44 66

dernière mise à jour : 2022-04-20 par