Biarritz Piano Festival – Jonathan Fournel

Biarritz Piano Festival – Jonathan Fournel, 3 août 2022, . Biarritz Piano Festival – Jonathan Fournel

2022-08-03 – 2022-08-03 Après Alexandre Kantorow et son Grand prix au concours Tchaikowski en 2019, voilà qu’un autre pianiste français, Jonathan Fournel, s’illustre en remportant le non moins prestigieux grand prix du concours Reine Elisabeth, ainsi que le prix Musique du Public.

FREDERIC CHOPIN, Nocturne Op. 62 n°1.

FREDERIC CHOPIN, Sonate n°3 Op. 58.

JOHANNES BRAHMS, Sonate n°3 Op.5 Après Alexandre Kantorow et son Grand prix au concours Tchaikowski en 2019, voilà qu’un autre pianiste français, Jonathan Fournel, s’illustre en remportant le non moins prestigieux grand prix du concours Reine Elisabeth, ainsi que le prix Musique du Public.

FREDERIC CHOPIN, Nocturne Op. 62 n°1.

FREDERIC CHOPIN, Sonate n°3 Op. 58.

JOHANNES BRAHMS, Sonate n°3 Op.5 +33 5 59 22 44 66 Après Alexandre Kantorow et son Grand prix au concours Tchaikowski en 2019, voilà qu’un autre pianiste français, Jonathan Fournel, s’illustre en remportant le non moins prestigieux grand prix du concours Reine Elisabeth, ainsi que le prix Musique du Public.

FREDERIC CHOPIN, Nocturne Op. 62 n°1.

FREDERIC CHOPIN, Sonate n°3 Op. 58.

JOHANNES BRAHMS, Sonate n°3 Op.5 dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville