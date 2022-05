Biarritz Piano Festival – Jazz au Phare : Marie Krutlli Trio & DJ Set Biarritz, 7 août 2022, Biarritz.

Biarritz Piano Festival – Jazz au Phare : Marie Krutlli Trio & DJ Set Place Bellevue Bellevue Biarritz

2022-08-07 18:00:00 – 2022-08-07 Place Bellevue Bellevue

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

18H : MARIE KRUTTLI TRIO : «This young lady is phenomenal».

David Murray, Saxophonist, ZKB Jazz award Laudatio (28. Apr. 2016).

Le trio de Marie Kruttli impressionne : multicolore, captivant, audacieux. Avec un langage rythmique et harmonique sophistiqué, cette musique, grâce à l’interprétation du trio pleine de légèreté et de « groove », parle au corps et au cœur. Avec un son mûr, une esthétique univoque et une virtuosité ensorcelante, les trois musiciens délivrent une musique d’une haute pertinence. Pas de minimalisme hipster, pas d’ironie mais des idées claires et puissantes !

20H – 22H30 : DJ SET « PIANOS & SUNSET »

Concert debout en extérieur.

Bar et petite restauration sur place.

+33 5 59 22 44 66

Place Bellevue Bellevue Biarritz

