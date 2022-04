Biarritz Piano Festival – Igudesman & Joo Biarritz, 4 août 2022, Biarritz.

Biarritz Piano Festival – Igudesman & Joo Théâtre du Casino Municipal Avenue Edouard VII Biarritz

2022-08-04 – 2022-08-04 Théâtre du Casino Municipal Avenue Edouard VII

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Igudesman & Joo, passés maîtres dans l’art de mélanger les chefs-d’œuvre de la musique classique au théâtre comique, font un véritable tabac dans le monde entier. Aussi drôles que brillants, ils combinent à merveille musique et comédie. Leurs clips sur YouTube rassemblent plus de 45 millions de vues ! Invités à se produire sur les scènes les plus prestigieuses, avec des orchestres tels que le New York Philharmonic, le Chicago Symphony Orchestra, le LA Philharmonic ou encore le London Philharmonic, Igudesman & Joo présenteront leur 3e spectacle : Play It Again. Partant du principe que les meilleurs moments du concert sont souvent les rappels, ils décident de faire de chaque morceau un rappel, invitant le public à leur faire part de ses demandes !

+33 5 59 22 44 66

Théâtre du Casino Municipal Avenue Edouard VII Biarritz

