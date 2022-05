Biarritz Piano Festival – Can Cakmur, 10 août 2022, .

Biarritz Piano Festival – Can Cakmur

2022-08-10 – 2022-08-10

Can Cakmur aime concevoir des programmes mêlant musique contemporaine et musique classique hors des sentiers battus ! Nous aurons le plaisir en première partie d’avoir la première mondiale du prélude du jeune compositeur franco/allemand Eric Domenech, associée avec un cycle de lieder de Schubert transcrit pour le piano par Liszt. La deuxième partie fera le pont entre la sonate classique de Mozart, celle virevoltante du compositeur Enesco et celle plus contemporaine du compositeur turque Saygun !

ERIC DOMENECH, « Prélude » (Création mondiale).

FRANZ LISZT / FRANZ SCHUBERT, Extraits du cycle de lieder « Le Chant du Cygne ».

AHMET ADNAN SAYGUN, Sonate Op. 76.

WOLFGANG AMADEUS MOZART, Sonate K310.

GEORGES ENESCO, Sonate Op. 24 No. 3

+33 5 59 22 44 66

