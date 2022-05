Biarritz Piano Festival – Batrice Berrut

2022-08-09 – 2022-08-09 Décrite par la presse internationale comme une “révélation, une pianiste exceptionnelle” (Plain Dealer, Cleveland) qui “séduit par la beauté de son jeu” (Irish Times), la pianiste suisse Béatrice Berrut se produit à travers l’Europe et l’Amérique dans des salles prestigieuses, telles que la Philharmonie de Berlin, le Preston Bradley Hall de Chicago, le Wigmore Hall de Londres, en récital ou en soliste (avec l’Orchestre Philharmonique de Dortmund, la Philharmonie Südwestfalen, etc.).

GUSTAV MAHLER, “Andante moderato” Extrait de la 5ème symphonie (Transcription pour piano seul de Béatrice Berrut).

FRANZ LISZT, “La notte”.

+33 5 59 22 44 66

