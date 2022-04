Biarritz Piano Festival – Anne Queffelec : Soirée d’Ouverture Biarritz, 26 juillet 2022, Biarritz.

Soirée d’ouverture : Scarlatti, Bach, Haendel & Schubert.

Anne Queffélec fait partie des pianistes françaises les plus appréciées de sa génération.

Personnalité cultivée et lumineuse, déchirée comme elle le dit « entre la musique et les mots », Anne Queffelec est issue d’une famille d’écrivain et a un regard aiguisé sur la culture et la musique classique.

