Biarritz Piano Festival – Aline Piboule : Musiques Françaises

2022-07-31 – 2022-07-31

Engagée dans le renouvellement du répertoire, Aline Piboule propose des programmes originaux et ça fait du bien ! À l’initiative du Festival du Printemps des Arts de Monte Carlo, elle conçoit ce magnifique programme avec des compositeurs français du 20ème siècle, oubliés sous le poids des illustres Debussy, Ravel ou Fauré. On y découvre la musique à la beauté vespérale et troublante de deux illustres compositeurs que sont Samazheuil et Decaux et leur Clairs de Lune” respectifs.

GUSTAV SAMAZEUILH, Le Chant de la Mer

ABEL DECAUX, Le Clair de Lune

CESAR FRANCK, Prélude, Choral et Fugue

+33 5 59 22 44 66

