Biarritz Pays Basque Maider Arosteguy Grande Plage Biarritz, lundi 1 avril 2024.

La Biarritz Pays Basque Maider Arosteguy, la plus ancienne compétition de surf en Europe, revient cette année pour sa 38ème édition les 30, 31 mars et 1 avril 2024 (week-end de Pâques) sur la Grande plage de Biarritz.

Plus de 200 surfeurs et surfeuses du Pays Basque Nord et Sud, d’Europe et d’outre mer qui s’affronteront sur les vagues de la Grande plage.

*Un prize money de 20 000 €

Cette année la compétition rejoint l’élite des compétitions européennes professionnelles, le prize money de 3 000 € en 2022, est passé en 2023 à 6 000 € et cette année il sera de 20 000 € (10 000 € pour les hommes et 10 000 € pour les femmes) l’équivalent du WQS LACANAU PRO.

La crème du surf européen sera sur la Grande plage de Biarritz le week-end de Pâques.

*Des nouveaux partenaires

RIP CURL, l’emblématique marque de surf australienne.

Le GROUPE CLIM, spécialiste du véhicule dans le sud ouest . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01

fin : 2024-04-01

Grande Plage Boulevard du Général de Gaulle

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

