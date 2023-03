ENGIE OPEN – Tennis Féminin Biarritz Olympique Tennis Biarritz Catégories d’Évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

ENGIE OPEN – Tennis Féminin Biarritz Olympique Tennis, 15 juin 2023, Biarritz . ENGIE OPEN – Tennis Féminin Avenue Henri Haget Biarritz Olympique Tennis Biarritz Pyrénées-Atlantiques Biarritz Olympique Tennis Avenue Henri Haget

2023-06-15 – 2023-06-15

Biarritz Olympique Tennis Avenue Henri Haget

Biarritz

Pyrénées-Atlantiques . Pour sa 20ème édition, l’Engie Open Biarritz Pays-Basque accueille les meilleures joueuses françaises et plusieurs espoirs de tennis mondiaux lors du tournois international de tennis féminin. Pour sa 20ème édition, l’Engie Open Biarritz Pays-Basque accueille les meilleures joueuses françaises et plusieurs espoirs de tennis mondiaux lors du tournois international de tennis féminin. engie

Biarritz Olympique Tennis Avenue Henri Haget Biarritz

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Biarritz Adresse Biarritz Pyrénées-Atlantiques Biarritz Olympique Tennis Avenue Henri Haget Ville Biarritz Departement Pyrénées-Atlantiques Tarif Lieu Ville Biarritz Olympique Tennis Avenue Henri Haget Biarritz

Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biarritz /

ENGIE OPEN – Tennis Féminin Biarritz Olympique Tennis 2023-06-15 was last modified: by ENGIE OPEN – Tennis Féminin Biarritz Olympique Tennis Biarritz 15 juin 2023 Avenue Henri Haget Biarritz Olympique Tennis Biarritz Pyrénées-Atlantiques Biarritz Olympique Tennis Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Biarritz Pyrénées-Atlantiques