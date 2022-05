Biarritz Meeting 2022 : Courses de trot

Biarritz Meeting 2022 : Courses de trot, 29 juillet 2022, . Biarritz Meeting 2022 : Courses de trot

2022-07-29 – 2022-07-29 Grand prix de Biarritz

La piste de l’Hippodrome des Fleurs est atypique avec ses virages relevés et sa corde à droite. D’une longueur de 803 mètres, elle est une des plus courtes de France. Sa proximité avec le public permet à celui-ci de vivre intensément le spectacle qui se déroule sous ses yeux.

Restauration sur place. Grand prix de Biarritz

Restauration sur place.

