Biarritz Meeting 2022 : Courses de trot

2022-07-07 – 2022-07-07 La piste de l’Hippodrome des Fleurs est atypique avec ses virages relevés et sa corde à droite. D’une longueur de 803 mètres, elle est une des plus courtes de France. Sa proximité avec le public permet à celui-ci de vivre intensément le spectacle qui se déroule sous ses yeux.

Restauration sur place.

