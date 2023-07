Jeunes chorégraphes Biarritz, La Gare du Midi Biarritz Catégories d’Évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques Jeunes chorégraphes Biarritz, La Gare du Midi Biarritz, 9 juin 2024, Biarritz. Jeunes chorégraphes Dimanche 9 juin 2024, 16h00 Biarritz, La Gare du Midi Finale du concours L’Opéra National de Bordeaux s’associe tous les deux ans au CCN Malandain Biarritz, dans le cadre du Pôle de Coopération Chorégraphique du Sud-Ouest, et au CCN/Ballet National du Rhin pour l’organisation de ce concours destiné à faire émerger de jeunes chorégraphes. Les deux premiers lauréats se voient notamment attribuer une résidence de création : l’une au sein du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux, et l’autre du sein du CCN/Ballet National du Rhin. Ces résidences sont suivies de la diffusion des œuvres créées. Un Prix du public est également décerné lors de cette finale. Coréalisation CCN Malandain Biarritz, CCN/Ballet National du Rhin, Opéra National de Bordeaux. Avec le soutien du Ministère de la Culture et le mécénat de la Caisse des dépôts. Infos : concours-de-jeunes-choregraphes.com Réservation : www.malandainballet.com En savoir plus Biarritz, La Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch, 64200 Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

